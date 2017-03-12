Приморцы не заботятся о безопасности своих детей

184 водителя привлечены к ответственности

Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

С начала 2017 года на территории Приморского края произошло 44 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. 22 из них – это автоаварии, в которых пострадали дети-пассажиры. В восьми случаях установлены нарушения правил перевозки несовершеннолетних.

Всего к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения) привлечены 184 водителя. За данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

На территории края проведен профилактический рейд на предмет выявления нарушений требований к перевозке детей. Вблизи школ инспекторы дорожно-патрульной службы провели профилактические беседы со всеми водителями, в чьих автомобилях находились дети. Нарушителей Правил дорожного движения привлекли к административной ответственности.