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Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние новости

Слухи не перестают утихать
Фото: rsute.ru Фото: rsute.ru
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Вокруг крушения самолета Ту-154 в Сочи до сих пор большое количество слухов и предположений, которые зачастую не имеют ничего общего с действительностью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Так, например, несколько дней назад пресса была взбудоражена сообщениями о том, что следователи наткнулись на противостояние со стороны представителей Минобороны России. В частности, первые выдвинули версию, что виновниками трагедии могли стать пилоты, которые якобы допустили фатальные ошибки при взлете, хотя военные опровергли это предположение, отметив огромный опыт у летного состава. То есть споры, возникшие в процессе расследования, вынудили специалистов продлить сроки проведения следственных мероприятий на пару месяцев.

Таким образом, очевидно, что в ближайшие недели можно ожидать новых данных о крушении самолета Ту-154, который упал в Черное море через несколько минут после взлета 25 декабря 2016 года.

Напомним, что 25 декабря 2016 года в 5:25 по мск самолет вылетел из Адлера и начал разворот над морем, чтобы уходить в сторону Сирии, однако спустя две минуты борт исчез с экранов диспетчеров. На борту находились 92 человека, все они погибли. В числе пассажиров были журналисты «Первого канала», «Звезды», НТВ, а также Доктор Лиза, глава фонда «Справедливая помощь», руководитель и артисты ансамбля им. Александрова. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных с новым годом.

Вскоре спасательные вертолеты обнаружили масляное пятно в 1,5 километрах от берега. Фрагменты Ту-154 оказались на глубинах от 50 до 100 метров, тела и личные вещи пассажиров находились на довольно обширной площади, что может означать, что самолет разрушился до падения в воду.

Взрыв на борту? Следователи и военные исключают эту версию. Основной версией является отказ техники, так как самолет был старый ведь эксплуатировался министерством обороны еще с мая 1983 года, хотя на момент гибели еще не исчерпал ресурс (96% из допустимых 35 лет).

Ошибка пилотов? Вряд ли, так как за штурвалом был Роман Волков, военный летчик первого класса.

Следователи на 100% уверены в том, что воздушное судно не имело никаких проблем. Оно было исправно, поэтому технический фактор специалисты исключили почти сразу же.

По одной из версий, причиной трагедии могла стать ошибка экипажа, но установить, какие именно действия летчиков привели к гибели всех пассажиров на борту, не удалось. Хотя и это предположение было отвергнуто представителями Министерства обороны, которые уверяют, что летный состав был опытным и ранее неоднократно демонстрировал на практике свой профессионализм

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