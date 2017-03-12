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Более 30 заключенных ульяновской колонии порезали себе вены

По данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

В исправительной колонии №3 заключенные в знак протеста вскрывали себе вены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

32 заключенных димитровградской тюрьмы порезали себе руки. У троих осужденных заканчивался срок отбытия наказания в штрафном изоляторе.

Как пояснили в УФСИН, при выведении заключенных из штрафного изолятора те отказались выполнять законные требования сотрудников администрации тюрьмы и проследовать в свои прежние камеры содержания. Трое осужденных совершили там акт членовредительства. Заключенным оказали медицинскую помощь. Два человека находятся в медсанчасти, состояние остальных врачи оценили как удовлетворительное.

Следственный комитет региона и областная прокуратура начали проверку по факту нарушения режимных требований и членовредительства группой осужденных, отбывающих наказание в тюрьме УФСИН РФ по Ульяновской области на территории Димитровграда.

Также несколько десятков человек отказались принимать пищу.

Сообщается, что причиной всему стал конфликт, который который продолжается в исправительном учреждении уже длительное время.

Сообщается, что конфликт между администрацией и заключенными начался осенью 2016 года. По информации, полученной от родственников пострадавших, сотрудники ФСИН незаконно изъяли из камер разрешенные предметы и бытовую технику.

Накануне тюрьму посетили члены Общественной наблюдательной комиссии по Ульяновской области. Осужденные не жаловались на условия содержания и действия администрации, сказали правозащитники.

СК по Ульяновской области проводит доследственную проверку

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