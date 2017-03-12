Инопланетяне существуют, - ученые

Внеземная цивилизация регулярно дает о себе знать

Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые доказали существование инопланетян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на tvzvezda.ru.

Быстрые всплески радиоволн – это единичные волны радио происхождения, которые фиксируются радиотелескопами в космическом пространстве.

По мнению исследователей, такой тип радиоволн может быть присущ инопланетным цивилизациям. Именно радиоволны могут быть «утечкой» из инопланетных передатчиков, передающих сигналы межпланетным зондам вне нашей галактики. В подтверждение своих данных ученые выделяют, что таковые всплески несут в себе весьма сильные импульсы, которые распространяются на колоссальные расстояния, что в корень ставит под сомнение их земное происхождение, что в свою очередь свидетельствует о существовании инопланетян.

Как отметили ученые, первые такие всплески радиоволн были зафиксированы в 2007 году.