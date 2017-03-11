За вейпинг и кальяны можно будет получить штраф

Документ подготовила группа сенаторов

Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Законопроект об ограничении использования электронных сигарет и кальянов внесен в Государственную думу,сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Информация о законопроекте указана в электронной базе Госдумы. Подготовлен документ был группой сенаторов – Ларисой Тюриной, Валерием Рязанским и Эдуардом Исаковым.

Законопроект предлагает внести изменения в в Кодекс об административных правонарушениях и федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Речь идет о том, чтобы ограничить торговлю курительными изделиями, а также ограничить их употребление в публичных местах. Авторы проекта уверены, что об ограничении нужно позаботиться именно сейчас – ведь популярность электронных сигарет и кальянов в настоящее время продолжает расти, особенно среди молодежи и детей.

В законопроекте были прописаны понятия «электронное курительное изделие» и «кальян». Те, кто нарушит запрет, может заплатить штраф. Для должностных лиц он будет порядка 20-40 тысяч рублей, для юридических -100-170 тысяч.

Заметим, некоторые ограничения на использования вейпов у нас в стране уже действуют. Так на РЖД запрещено использовать в поездах дальнего следования электронные сигареты. Считается, что пассажиры, которые используют электронные сигареты, мешают другим, а особенно негативно это влияет на детей.