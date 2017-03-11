Студента ударило током в голову от iPhone

Телефон находился на подзарядке

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

21-летний уроженец Сирии Ратеб Альфанус попал в реанимацию после того, как во время разговора по телефону iPhone 5s его ударило током. Следует уточнить, что в момент разговора телефон находился на подзарядке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Данный инцидент произошел утром 8 марта на юге Москвы. По предварительным данным, причиной произошедшего стала техническая неисправность мобильного устройства: у него была разбита передняя панель.

Пострадавший молодой человек, проживающий в Москве уже несколько лет, на данный момент находится в реанимации, медики диагностировали у него электротравму, многочисленные ожоги и повреждение центральной нервной системы.

Знакомый пострадавшего Дмитрий рассказал, что Ратеба Альфануса уже перевели из реанимации в обычную палату, но пока к нему пропускают только родственников.

Отметим, что пострадавший учится в столичном РУДН и живет в Москве вместе с родителями.

Злополучный телефон Ратеб купил 5-6 месяцев назад. До этого подобных проблем с гаджетом у него не было.

Дмитрий сказал, что пока телефон не отдали на экспертизу, но он уверен, что либо неисправность была в самом аппарате, либо проблема заключалась в зарядном устройстве.