Весенние каникулы у приморских школьников уже не за горами

Самая длинная четверть подходит к концу

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Уже скоро у приморских школьников начнутся весенние каникулы, сообщает РИА VladNews.

Самая длинная четверть в учебном году подходит к концу, поэтому школьники уже с нетерпением ожидают весенних каникул, которые продлятся всего неделю.

Зачастую весенние каникулы приходятся на последнюю неделю марта. Уже известно, что в 2017 году весенние каникулы продлятся с 27 марта по 2 апреля. То есть, отдыхать дети будут 7 дней, как и во время осенних каникул.



Первым учебным днем четвертой четверти станет 3 апреля. Продлится последняя четверть учебного года до конца мая, после чего школьников ждет три месяца летнего отдыха.



И хотя весенние каникулы существенно короче зимних, и тем более летних, они важны для учеников. Именно в это время многие школьники могут, к примеру, отправится с родителям в путешествия или на отдых. Весной они могут больше времени проводить на свежем воздухе, погулять подольше в парке или на стадионе.



Следует отметить, что при составлении графика каникул учитывается много важных факторов:



- Общие рекомендации Министерства образования РФ.

- Школьные программы, которых придерживаются общеобразовательные учреждения, которые могут отличаться не только в школах, но и даже в классах на одной параллели.

- Мнение родительского комитета, который может скорректировать время начала и окончания школьных каникул, предложив рассмотреть этот вопрос администрации школы.

- Наличие или отсутствие карантинов в определённом регионе.



В тех школах, где учебный год разит на триместры, весенний отдых начнется с 10 апреля и продлится по 16 апреля включительно.