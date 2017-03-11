Весенние каникулы у приморских школьников уже не за горами

Уже скоро у приморских школьников начнутся весенние каникулы, сообщает РИА VladNews.
Самая длинная четверть в учебном году подходит к концу, поэтому школьники уже с нетерпением ожидают весенних каникул, которые продлятся всего неделю.
Зачастую весенние каникулы приходятся на последнюю неделю марта. Уже известно, что в 2017 году весенние каникулы продлятся с 27 марта по 2 апреля. То есть, отдыхать дети будут 7 дней, как и во время осенних каникул.
Первым учебным днем четвертой четверти станет 3 апреля. Продлится последняя четверть учебного года до конца мая, после чего школьников ждет три месяца летнего отдыха.
И хотя весенние каникулы существенно короче зимних, и тем более летних, они важны для учеников. Именно в это время многие школьники могут, к примеру, отправится с родителям в путешествия или на отдых. Весной они могут больше времени проводить на свежем воздухе, погулять подольше в парке или на стадионе.
Следует отметить, что при составлении графика каникул учитывается много важных факторов:
- Общие рекомендации Министерства образования РФ.
- Школьные программы, которых придерживаются общеобразовательные учреждения, которые могут отличаться не только в школах, но и даже в классах на одной параллели.
- Мнение родительского комитета, который может скорректировать время начала и окончания школьных каникул, предложив рассмотреть этот вопрос администрации школы.
- Наличие или отсутствие карантинов в определённом регионе.
В тех школах, где учебный год разит на триместры, весенний отдых начнется с 10 апреля и продлится по 16 апреля включительно.