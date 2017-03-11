Мужчина с монтировкой напал на двух девушек во Владивостоке 18:03, 11 марта Мужчина с монтировкой напал на двух девушек во Владивостоке
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Мужчина с монтировкой напал на двух девушек во Владивостоке

Налетчик устранил конкуренток
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке мужчина с монтировкой напал на двух девушек, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел 8 марта по адресу Анны Щетининой, 9. Неизвестный мужчина напал на двух девушек, которые торговали тюльпанами.

Как сообщили очевидцы, так мужчина решил избавиться от конкуренток. По предварительным данным, у налетчика недалеко располагался цветочный магазин, видя, что девушки составляют ему конкуренцию в праздничный день, он решил от них избавиться.

В настоящее время разыскиваются свидетели данного происшествия. Если вы стали очевидцем данного инцидента, просьба обратиться по телефонам:

8 966 292-91-91-Юлия

8 914 668-47-77-Роман

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