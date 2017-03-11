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Ученые узнали секрет продолжительной жизни людей, - ученые

Долголетие заложено в гены
Фото: vistanews.ru Фото: vistanews.ru
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Корейские ученые в ходе исследования разгадали секрет продолжительности жизни людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Nature Communications.

Результат исследования оказал, что за продолжительность жизни отвечает специальный молекулярный механизм.

Исследование проводилось с участием нематод Caenorhabditis elegans, которым ввели ген бактерий lacZ с стоп-кодоном в неправильном месте. Таким образом эксперты хотели установить, как с возрастом меняется уровень активности нонсенс-опосредованного распада мРНК (NMD). Оказалось, что объемы последнего с течением времени демонстрировали сокращение.

Последующие исследования продемонстрировали, что усиление активности NMD в нервных клетках является одним из факторов долголетия. Эксперты считают, что естественное поддержание работы NMD в солидном возрасте, а также активность других систем контроля новосинтезированных мРНК могут являться объяснением высокой продолжительности жизни.

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