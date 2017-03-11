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Препараты от облысения приводят к импотенции, - ученые

Эффект сохраняется несколько лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что препараты от облысения приводят к импотенции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на PeerJ.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 12 тысяч мужчин в возрасте до 42 лет. Результат показал, что даже краткосрочный прием препаратов влияет на импотенцию. Таким образом, было установлено, что мужчины, принимавшие средство дольше 205 дней подряд в 5 раз чаще страдали эректильным расстройством. Препарат для уменьшения простаты оказывал аналогичное действие.

По словам ученых, после отмены препарата проблемы с потенцией и либидо сохранялись еще в течение трех лет. лет.

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