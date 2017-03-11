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«Черные-риэлторы» - убийцы осуждены в Приморье

Две фигурантки дела были освобождены в зале суда
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 10 марта, краевой суд вынес обвинительный приговор жителям Находки, которые обвиняются в убийстве, мошенничестве и приготовление к мошенничеству, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что трое из фигурантов причастны к убийству двух жителей Находки. Остальные подсудимые принимали участие в незаконном переоформлении путем мошенничества права собственности на квартиры.

Преступления совершены в период с 2006 по 2012 год на территории Находки и Владивостока. Объектами преступного посягательства группы стали 4 квартиры, расположенные во Владивостоке и Находке. Жертвами злоумышленников становились пожилые лица, а также лица, злоупотребляющие спиртными напитками.

Организатором незаконной деятельности группы стала фигурантка дела, которая ранее занималась оказанием риэлтерских услуг. При ее участии и под ее руководством совершены все убийства и мошеннические действия по данному делу.

Деятельность преступной группы была пресечена в июне 2012 года, когда ее сообщницы были застигнуты на месте убийства пожилой женщины в одной из квартир Находки.

Фигуранты дела заранее разработали преступный план. Так, обвиняемые представившись медицинскими работниками, проникли в двухкомнатную квартиру пенсионерки, 1933 года рождения. Под видом вакцинации они ввели ей внутривенно уксусную кислоту, после чего хозяйка квартиры умерла. Злоумышленницы были застигнуты на месте преступления сыном потерпевший.

Еще одно убийство, с целью незаконно приобрести право на квартиру, совершено осенью 2007 года в Находке. Жертвой злоумышленников стал одинокий мужчина, не имевший родственников, злоупотреблявший спиртными напитками. Фигуранты дела задушили потерпевшего.

После убийства злоумышленники оформили по паспорту потерпевшего на подставное лицо - отца подсудимого, который был внешне похож на убитого, необходимые документы, на основании которых в дальнейшем незаконно завладели квартирой. Позднее указанное жилое помещение они продали лицу, не осведомленному об их преступных умыслах.

Кроме этого, суд признал доказанным совершение фигурантами еще двух мошеннических действий, связанных с незаконным приобретением в 2006 году права на однокомнатную квартиру, расположенную в Находке, а в 2012 году - на квартиру гостиничного типа во Владивостоке.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания руководителю группы 21 год лишения свободы, соучастникам 19 и 15 лет колонии, подсудимые, которые не принимали участия в убийствах, получили по 5 лет колонии. Также еще две фигурантки дела приговорены за мошенничество к 3 и 2 годам лишения свободы. Однако в связи с истечением сроков давности, суд освободил их от уголовной ответственности.

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