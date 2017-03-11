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Общество

Квартира в жилом доме горела в Приморье

Причины возгорания устанавливаются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 10 марта, в Артеме произошло возгорание в квартире, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорание в пожарную службу поступило в 12:09, спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению возгорания. Из окон горящей квартиры шли клубы густого дыма. Установлено, что горели диван и домашние вещи.

В 12:26 пожар был локализован, в 13:00 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. По сигналу тревоги на тушение пожара прибыли 5 человек огнеборцев и 1 единица техники. Причины возгорания установят специалисты.

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