Квартира в жилом доме горела в Приморье

Причины возгорания устанавливаются

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 10 марта, в Артеме произошло возгорание в квартире, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорание в пожарную службу поступило в 12:09, спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению возгорания. Из окон горящей квартиры шли клубы густого дыма. Установлено, что горели диван и домашние вещи.

В 12:26 пожар был локализован, в 13:00 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. По сигналу тревоги на тушение пожара прибыли 5 человек огнеборцев и 1 единица техники. Причины возгорания установят специалисты.