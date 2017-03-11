Началось голосование в номинациях XIII Приморской Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года»

Любой житель Приморского края может проголосовать за свою компанию или менеджера

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Организационный комитет ежегодной публичной Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года» объявил первый тур голосования в четырех номинациях по итогам 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Оргкомитет XIII Бизнес-Премии Приморского края.

Вот уже 13 лет ежегодная Бизнес-Премия Приморского края выявляет самые успешные компании минувшего года среди предприятий крупного и среднего бизнеса. Около 300 крупнейших компаний региона участвуют в первичном отборе по результатам минувшего года. Эти предприятия собственно и составляют хребет приморской экономики и социальной стабильности территории. Кому в 2016 году сопутствовал бизнес-успех - мы видим в опубликованных ТОП-25 по номинациям конкурса.

В полуфинале 13-й Бизнес-Премии представлен реальный срез ситуации в экономике и на предприятиях Приморского края. Налицо устойчивые тренды в развитии регионального бизнеса и новой мотивации производителей к реструктуризации бизнес-модели и отраслей. Как и ожидалось, в этом году в номинациях Премии широко представлены агропромышленные предприятия и транспортно-логистические компании. Вновь успех вернулся к ритейлу, который до последних лет был одним из главных инвесторов в создании новых производств в Приморье. В номинации «Развивающийся бизнес», как всегда, дебютируют новые имена, которые открывают инновационные ниши бизнеса и реальное производство.

Напомним, Краевая Бизнес-Премия проводится администрацией Приморского края и Издательской компанией "Золотой Рог" с 2004 года и вошла в деловую жизнь края как индикатор конкурентоспособности приморской экономики. Оргкомитет XIII Премии возглавляет первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ. Оператором конкурса является Издательская компания «Золотой Рог». Родившись как общественная инициатива приморского бизнеса, конкурс «Компания года и Менеджер года» получил широкую поддержку в деловой среде региона.

Как сообщила исполнительный директор XIII Бизнес-Премии Елена БАРКОВА, 7 марта в газете «Золотой Рог» и на сайте Бизнес-Премии www.DV-rating.ru опубликованы

списки реальных претендентов на победу в четырех номинациях конкурса: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес». Любой житель Приморья может голосовать за свою компанию или менеджера, «кликнув» на сайте Премии www.DV-rating.ru или отправив бюллетени в рабочую группу. 50 членам Экспертного совета направлены персональные бюллетени.

Открытое голосование продлится до 21 марта, а в финале решение о победителях вынесут эксперты. Итоги Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года будут обнародованы 5 апреля.