Руководитель не выплачивал сотрудникам зарплату в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

В Приморье Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной плат со стороны руководства ООО «ПримКедрТранс», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период времени с октября 2015 по апрель 2016 года неустановленное лицо из числа руководства предприятия не выплатило заработную плату 11 сотрудникам. Общая невыплаченная сумма составила почти 10,5 млн рублей.

В настоящее время по данному факту проводится комплекс мероприятий, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.