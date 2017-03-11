Девушка из Владивостока поборется за сердце известного холостяка 13:08, 11 марта Девушка из Владивостока поборется за сердце известного холостяка
Семья «выгуливала» грудничка на карнизе третьего этажа во Владивостоке 11:34, 11 марта Семья «выгуливала» грудничка на карнизе третьего этажа во Владивостоке
Владивостокцы увидели «Васю» на чердаке обновленного ГУМа 11:01, 11 марта Владивостокцы увидели «Васю» на чердаке обновленного ГУМа (Фото)
Новостная лента
Март, 11 суббота
14:08
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
14:08
Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО Эксклюзив
14:08
Приморцы в ожидании массового суицида детей Фото
14:04
Руководитель не выплачивал сотрудникам зарплату в Приморье
13:36
Весна пришла во Владивосток Видео
13:08
Девушка из Владивостока поборется за сердце известного холостяка
12:57
Началось голосование в номинациях XIII Приморской Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года»
12:32
Два громких ограбления произошли в Приморье Видео
12:04
Ученые выяснили, сколько человеку можно находиться на солнце
11:34
Семья «выгуливала» грудничка на карнизе третьего этажа во Владивостоке
11:01
Владивостокцы увидели «Васю» на чердаке обновленного ГУМа Фото
10:36
Неизвестный отобрал кошелек у жителя Владивостока
10:20
Несколько самолетов прибудут раньше времени в аэропорт Владивостока
10:04
Гороскоп на 11 марта
09:06
Во Владивостоке сегодня облачно и сильный ветер
08:57
Афиша культурных событий Приморья с 11 по 18 марта
07:10
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни?
06:23
Меньше месяца осталось до завершения приема заявок на молодежную премию от администрации Владивостока
05:08
Ученые узнали, какие 10 продуктов можно есть на ночь и не бояться за фигуру
04:39
Администрация Владивостока призывает не допускать возникновения пожаров
03:57
Материнский капитал на покупку жилья 2017: использование, документы, правила
02:27
Ученые вырастили картошку на Марсе
01:06
Во Владивостоке стартует антинаркотическая акция
00:36
Прокатиться по культурной столице России иностранцу обошлось в 16 тысяч рублей
Март, 10 пятница
23:25
Несовершеннолетнюю раздели в клубе Благовещенска за деньги
22:39
Причастность двух школьниц к группам смерти в Амурской области проверяет следственный комитет
21:17
​Житель Приамурья совершил акт вандализма над могилами погибших воинов
20:32
Два человека погибли при обрушении моста для автотранспорта в Италии
19:20
С начала года МРЦ провел для молодежи Владивостока 30 занятий по профилактике алкоголя и наркомании
18:35
Кастинг на популярное телешоу пройдет во Владивостоке
18:02
Спасатели Владивостока напоминают об опасности выхода на лед
17:46
Семья тигров поселилась рядом с поселком
17:36
Россиянин скончался на острове Пхукет через несколько часов после прилета
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Руководитель не выплачивал сотрудникам зарплату в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

В Приморье Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной плат со стороны руководства ООО «ПримКедрТранс», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период времени с октября 2015 по апрель 2016 года неустановленное лицо из числа руководства предприятия не выплатило заработную плату 11 сотрудникам. Общая невыплаченная сумма составила почти 10,5 млн рублей.

В настоящее время по данному факту проводится комплекс мероприятий, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Девушка из Владивостока поборется за сердце известного холостяка
13:08, 11 марта 2017 Девушка из Владивостока поборется за сердце известного холостяка

Пятый сезон известного проекта стартует уже сегодня, 11 марта 2017 г.

Началось голосование в номинациях XIII Приморской Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года»
12:57, 11 марта 2017 Началось голосование в номинациях XIII Приморской Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года»

Любой житель Приморского края может проголосовать за свою компанию или менеджера

Семья «выгуливала» грудничка на карнизе третьего этажа во Владивостоке
11:34, 11 марта 2017 Семья «выгуливала» грудничка на карнизе третьего этажа во Владивостоке

Полиция города провела проверку

Несколько самолетов прибудут раньше времени в аэропорт Владивостока
10:20, 11 марта 2017 Несколько самолетов прибудут раньше времени в аэропорт Владивостока

Изменения в расписании

Гороскоп на 11 марта
10:04, 11 марта 2017 Гороскоп на 11 марта

День будет сложным

Во Владивостоке сегодня облачно и сильный ветер
09:06, 11 марта 2017 Во Владивостоке сегодня облачно и сильный ветер

В крае без осадков

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни?
07:10, 11 марта 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни?

Афиша выходного дня