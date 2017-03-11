Девочка из Владивостока скоро сможет услышать родного брата

Катя Таскаева из Владивостока в скором времени сможет слышать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Телезрители смогли собрать 120 тысяч рублей на слуховой аппарат для девочки.
Катя Таскаева из Владивостока в скором времени сможет слышать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Телезрители смогли собрать 120 тысяч рублей на слуховой аппарат для девочки.
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