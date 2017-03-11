Девочка из Владивостока скоро сможет услышать родного брата

Неравнодушные зрители VIII канала собрали 120 тысяч рублей

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Катя Таскаева из Владивостока в скором времени сможет слышать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Телезрители смогли собрать 120 тысяч рублей на слуховой аппарат для девочки.