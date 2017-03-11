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8 канал

Школьника Владивостока сыграли в игру вместе с Жэкой

Подростки могут прожить несколько минут игровой жизнью
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Сегодня вместо уроков ученики 82-ой школы Владивостока играют в компьютерную игру. Но не спешите обвинять систему образования. Делают школьники это абсолютно легально. Они первыми в Приморье тестируют игру «ЖЭКА», специально разработанную фондом ЖКХ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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