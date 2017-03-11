Пока опытные приморские самбисты достигают очередных успехов на чемпионатах в западной части страны, новички в этом виде спорта пытаются раскрыть себя здесь, во Владивостоке. Первым серьезным испытанием в этом году для юных бойцов стало первенство края по самбо, на которое вышло порядка 170 спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет. Молодые борцы сражались за место в сборной края, за путевки на спартакиаду, а также за пригласительные на международные соревнования "Победа", сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Юные самбисты Приморья встретились на крупных соревнованиях во Владивостоке
Подрастающее поколение самбоВладивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.
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