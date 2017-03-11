Жители приморской столицы подключились к российскому проекту

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Автомобилисты и просто неравнодушные жители в дальнейшем смогут не только указывать на ямы, дорожные разметки или некорректные знаки, но и делать замечания на стадии проведения ремонтных работ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.