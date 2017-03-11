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Во Владивосток теперь виза не нужна

Такой интерес вполне обоснован
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Введение безвизового режима на нескольких дальневосточных субъектов - ситуация уникальная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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