Весна пришла во Владивосток

Ответы на самые актуальные вопросы

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Что актуально этой весной? Почему слушать музыку полезно для здоровья и как воспоминания влияют на организм? На эти и другие вопросы ответит корреспондент VIII канала Дарья Панченко.