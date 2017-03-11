Что актуально этой весной? Почему слушать музыку полезно для здоровья и как воспоминания влияют на организм? На эти и другие вопросы ответит корреспондент VIII канала Дарья Панченко.
Весна пришла во Владивосток
Ответы на самые актуальные вопросыВладивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
12:32, 11 марта 2017 Два громких ограбления произошли в Приморье
Преступления на миллионы
11:13, 10 марта 2017 Плюс один этаж в Центре современного искусства Владивостока
Зал отдадут художникам Центральной России
10:04, 10 марта 2017 «Луч-Энергия» вопреки всем финансовым проблемам продолжил сезон
Новости спорта
13:06, 09 марта 2017 Советские женщины: как менялась мода в прошлом веке
"А ну-ка, девушки..."
12:12, 09 марта 2017 Сотрудники ДПС удивили автомобилисток Владивостока
Цветы в подарок
11:14, 09 марта 2017 Поздравить одиноких бабушек вызвались неравнодушные жители Владивостока
Ценным вниманием никого не обделили
10:29, 09 марта 2017 Мужчины VIII канала поздравили прекрасную половину Владивостока с праздником
Акция стала уже традиционной