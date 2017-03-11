Два громких ограбления произошли в Приморье

Преступления на миллионы

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Два громких ограбления в канун международного женского дня. В одном случае преступника задержали по горячим следам уже через несколько часов. В другом – налетчиков ищут, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.