Девушка из Владивостока поборется за сердце известного холостяка

Пятый сезон известного проекта стартует уже сегодня, 11 марта 2017 г.

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 марта, на канале ТНТ стартует пятый сезон популярного шоу «Холостяк», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу телеканала.

На этот раз завидным женихом стал талантливый актер, продюсер, танцор, спортсмен, экстремал, байкер и, наконец, мужчина с прекрасным чувством юмора — Илья Глинников. Оказаться рядом с таким мачо хотела бы каждая девушка страны.

Испытать удачу и оказаться рядом с Ильей удалось и девушки из Владивостока. 22-летняя Антонина Нагорнюк, которой предстояло пройти итоговой кастинг в Москве. Сегодня, 11 марта, вся страна узнает имена 25 претенденток, которые будут бороться за сердце известного актера. Войдет ли в этот список девушка из Приморья – станет известно уже вечером.