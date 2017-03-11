Семья «выгуливала» грудничка на карнизе третьего этажа во Владивостоке

Полиция города провела проверку

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что женщина, проживающая в квартире дома на улице Уткинской, разместила младенца на карнизе третьего этажа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По данному факту полицией города была проведена проверка. На место происшествия незамедлительно прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Было установлено, что ребенок воспитывается в полной и благополучной семье, у него есть все необходимое для полноценного развития. Однако, так как в квартире нет стационарного балкона, отец новорожденной девочки изготовил приспособление на подоконнике для пребывания ребенка на свежем воздухе.

С родителями новорожденной была проведена профилактическая беседа. В настоящем времени семья взята под контроль инспекторов по делам несовершеннолетних.

Напомним, накануне в СМИ и в группах социальных сетей появилась информация, которая сопровождалась видеозаписью, на которой видно, как малышка гуляет на карнизе третьего этажа. Данный сюжет вызвал беспокойство среди очевидцев, которые и обратились в полицию.