Ученые выяснили, сколько человеку можно находиться на солнце

Солнечные лучи могут нанести вред здоровью

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Испанские ученые в ходе исследования узнали, сколько времени человеку следует находиться на солнце, чтобы не нанести вред своему здоровью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Planet Today.

Важно знать, что солнечнее лучи необходимы для человеческого организма, так как они дают необходимый витамин D.

По словам исследователей, оптимальное время для солнечных ванн зависит от времени года и времени суток, поскольку эффект солнечных лучей сильно разнится. Таким образом, летом следует загорать не более 10 минут до 13 часов и 20 минут с 15 до 17 часов.

Стоит помнить, что тем, кто давно не находился под прямыми солнечными лучами, в первый день не следует загорать более 29 минут. Зимой аналогичный эффект можно достичь по истечению двух часов, так как в это время года солнечные лучи довольно слабые.