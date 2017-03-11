Владивостокцы увидели «Васю» на чердаке обновленного ГУМа

Накануне состоялась премьера спектакля «Здесь был Вася!»

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 10 марта, жители и гости Владивостока увидели премьеру спектакля «Здесь был Вася», сообщает РИА VladNews.

Моноспектакль был представлен на чердаке обновленного ГУМа. В современной театральной притче герой раскрыл зрителю историю, которая переплетает между собой людей, города, впечатления, испытания, мечты и реальность. Он попытался разобраться в сути происходящих с ним событий и выбраться из их бесконечного водоворота.

Каждый зритель стал участником диалога и даже действующим лицом спектакля.

Отметим, что «Здесь был Вася» - актерская импровизация, гротеск, интерактивные элементы и физический театр, сочетающийся с документальной историей, острым шокирующим воздействием и глубокой философской сутью всего происходящего на сцене.

На представлении побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.