Владивостокцы увидели «Васю» на чердаке обновленного ГУМа 11:01, 11 марта Владивостокцы увидели «Васю» на чердаке обновленного ГУМа (Фото)
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Фоторепортажи

Владивостокцы увидели «Васю» на чердаке обновленного ГУМа

Накануне состоялась премьера спектакля «Здесь был Вася!»
Фото: Семен Апасов Фото: Семен Апасов
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 10 марта, жители и гости Владивостока увидели премьеру спектакля «Здесь был Вася», сообщает РИА VladNews.

Моноспектакль был представлен на чердаке обновленного ГУМа. В современной театральной притче герой раскрыл зрителю историю, которая переплетает между собой людей, города, впечатления, испытания, мечты и реальность. Он попытался разобраться в сути происходящих с ним событий и выбраться из их бесконечного водоворота.

Каждый зритель стал участником диалога и даже действующим лицом спектакля.

Отметим, что «Здесь был Вася» - актерская импровизация, гротеск, интерактивные элементы и физический театр, сочетающийся с документальной историей, острым шокирующим воздействием и глубокой философской сутью всего происходящего на сцене.

На представлении побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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