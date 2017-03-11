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Неизвестный отобрал кошелек у жителя Владивостока

Подозреваемый взят под стражу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который сообщил, что на него напал неизвестный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что в районе улицы Героев Хасана к потерпевшему подошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил кошелек, после чего скрылся.

Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем наружным нарядам полиции.

В результате розыска сотрудники полиции задержали 41-летнего ранее судимого жителя краевого центра, который дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что успел потратить часть похищенных денег по своему усмотрению. В ходе личного досмотра у мужчины изъят травматический пистолет и часть похищенных денежных средств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленник находится под стражей.

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