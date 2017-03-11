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Общество

Во Владивостоке сегодня облачно и сильный ветер

В крае без осадков
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -4...+11 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного . Температура воздуха +3...+5 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +4...+6 °C.

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