Во Владивостоке сегодня облачно и сильный ветер

В крае без осадков

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -4...+11 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного . Температура воздуха +3...+5 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +4...+6 °C.