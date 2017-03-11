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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни?

Афиша выходного дня
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 11 и 12 марта – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

11 марта в 10:30 – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

11 марта в 11 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

11 марта в 12 часов – общение на английском с директором благотворительного партнерства «Руки Помощи» Френсисом Ландиваром в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

11 марта в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

11 марта в 13 часов – тренинг «Эмоциональный стресс и его источники» в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48; тел.:236-13-70). Вход свободный.

11 марта в 14:30 - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-34-35). Вход свободный.

11 марта в 15 часов - творческий вечер «Одной звезды я имя повторяю...». Праздничная программа подготовлена ансамблем "Следопыт" совместно с педагогом Александром Потопяком. Дворец детского творчества (Океанский проспект, 43; кабинет 2). Вход свободный.

11 марта в 16 часов – клуб международного общения «Bilingua» проводит открытые уроки китайского языка в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-34-35). Вход свободный.

11 марта в 16 часов - уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10) и в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73).Вход свободный.

11 марта в 18:30 – проект «Обидеть может каждый» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

12 марта в 11 часов – работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке №20 (пр. 100 лет Владивостока, 128-а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.

12 марта в 11 часов – урок китайского языка для ребят 7-12 лет в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48; тел.:236-13-70). Вход свободный.

12 марта в 12 часов – мастер-класс по ораторскому искусству в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

12 марта в 14 часов - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205; тел.: 226-91-44). Вход свободный.

12 марта в 15 часов – игротека, настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99).Вход свободный.

12 марта в 16 часов – клуб международного общения «Bilingua» проводит открытые уроки китайского языка в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

12 марта в 17:30 – лекция «Карьера в IT-сфере» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные события

12 марта в 10 часов - соревнования по плаванию на кубок клуба "Юный патриот Родины" в спорткомплексе «Юность» (Океанский проспект, 43). Вход свободный.

12 марта в 11 часов - в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет детско-юношеский турнир по джиу-джитсу. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет, в том числе представители муниципальной «Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока». Вход свободный.

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