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Общество

Меньше месяца осталось до завершения приема заявок на молодежную премию от администрации Владивостока

В прошлом году премию получили 25 представителей активной молодежи
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Меньше месяца осталось до завершения приёма документов от соискателей знака и премии администрации Владивостока «Молодежный вектор», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Премию получат 25 представителей молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет включительно, которые внесли значительный вклад в развитие краевого центра.

Как отмечают в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, «Молодежный вектор» - это форма поощрения молодых людей, которые не только что-то сделали для города, но и в будущем планируют работать над своими проектами. Денежное поощрение выдается одновременно с вручением специального знака.

В прошлом году премию получили 25 представителей активной молодежи, среди которых журналисты, волонтеры, представители студотрядов, научной сферы и творческих профессий.

«Очень приятно стать обладателем знака «Молодежный вектор» в условиях большой конкуренции с молодыми людьми, развивающими город в самых разных сферах. Знак "Молодежный вектор" - это не просто благодарность, это новый формат признания заслуг современной молодежи в нашем городе», - рассказал председатель Приморской краевой организации «Российский союз молодежи», лауреат премии администрации Владивостока «Молодежный вектор - 2016» Максим Пряженников.

Напомним, ходатайство и документы предоставляются в управление по делам молодежи администрации Владивостока по адресу: Океанский проспект, 30, каб. 5. Документы принимают до 1 апреля по вторникам, средам и четвергам с 14 до 17 часов. Контактное лицо: Анастасия Полтавцева, специалист отдела содействия развитию молодежного творчества управления по делам молодежи (тел. 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru).

Следить за информацией о конкурсе также можно в группе управления по делам молодежи ВКонтакте.

Вручение премии состоится в рамках городского праздника «День молодежи» в июне 2017 года.

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