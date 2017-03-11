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Администрация Владивостока призывает не допускать возникновения пожаров

Вовремя принятые профилактические меры значительно снижают возможность возникновения лесных пожаров
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока и управление по делам ГО и ЧС предупреждают жителей и гостей города: с приходом весны осложняется пожарная обстановка на территории лесных массивов, дачных кооперативов, на полях и пустошах. Специалисты призывают не допускать возникновения возгораний, сообщает РИА VladNews.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что вовремя принятые профилактические меры значительно снижают возможность возникновения лесных пожаров и ущерб, который может быть нанесен огнем. Руководителям предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, а также дачникам, туристам и отдельным гражданам необходимо помнить: в пожароопасный период запрещается сжигать мусор на подведомственных территориях, проводить пал сухой травы, стерни на территориях, прилегающих к населенным пунктам, садоводствам, базам отдыха, землям лесного фонда.

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.

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