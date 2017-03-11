Материнский капитал на покупку жилья 2017: использование, документы, правила

Жилье, купленное ранее под материнский капитал можно продать

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Материнский капитал в 2017 году, как известно, можно использовать на улучшение жилищных условий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Существуют общие требования, соблюдая которые можно направить средства, полагающиеся по маткапиталу, на покупку жилья.



Следует знать, что требования, по которым законом разрешается покупать жилье с вложением средств из маткапитала, а также полный перечень (список) документов для каждого конкретного случая (квартира, дом, комната или доля в собственности), перечислены в Постановлении Правительства № 862 от 12.12.2007 года «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».



Единственный документ, подтверждающий право использовать материнский капитал на приобретение жилья, — именной сертификат государственного образца с уникальным номером. Это документ всегда указывается в договоре купли-продажи, если для осуществления сделки были использованы средства маткапитала.



Так, при использовании сертификата маткапитала можно приобрести жилье в кредит, по договору купли-продажи и по договору долевого участия. Сертификат можно использовать при покупке квартиры, частного дома, комнаты и доли помещения.



Чтобы использовать сертификат маткапитала на покупку жилья необходимо:



- быть владельцем (держателем) сертификата;

- выбрать объект недвижимости для покупки;

- после заключения сделки обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда (ПФР) с заявлением.



В случае принятия положительного решения отсрочка перечисления средств продавцу Пенсионным фондом независимо от вида приобретаемого жилья составляет до 2 месяцев.



Чтобы Пенсионный фонд выдал разрешение на использование маткапитатала на покупку жилья необходимо соблюсти ряд условий:



- объект покупки должен находиться на территории России;

- должна оформляться покупка отдельного жилого объекта, а не доли в праве собственности;

- сделки могут проводиться в любой форме, которая не вступает в противоречия с законом;

- в заявлении на распоряжение маткапиталом должна быть указана цель, на которую заявитель просит направить деньги, а также нужная сумма и приложены подтверждающие документы.



Покупаемое жилье должно быть оформлено в собственность с учетом интересов всех детей с выделением долей по соглашению (ч. 4 ст. 10 Закона). Собственность супругов и детей устанавливается в долях по согласованию между членами семьи. При этом, если в дальнейшем в семье появится еще ребенок, его право собственности должно быть учтено в этом жилье.



Существует ряд требований, которые необходимо знать. Так, если ребенку не исполнилось три года, маткапитал разрешено использовать только при приобретении жилья в кредит или по договору целевого займа. После достижения ребенком трехлетнего возраста сертификат маткапитала можно использовать для обычных сделок купли-продажи и участия в долевом строительстве многоквартирных домов.



Маткапитал можно использовать для первого взноса по кредитному (ипотечному) договору, либо на выплату основного долга и уплату процентов. Но средства по маткапиталу нельзя направить на неустойку или штрафы перед финансовой организацией.



При оформлении кредита на покупку жилья, в договоре необходимо обязательно указать, что кредит берется именно на приобретение жилплощади. Покупка жилья с использованием средств маткапитала проводится по обычному договору купли-продажи, но оговаривается отсрочка платежа.



При оформлении сделки без использования займа существует определенная последовательность действий. Так, на первом этапе заключается договор о передаче первой части суммы и указывается, что квартира находится в залоге. Далее покупатель в Росреестре свидетельство о праве собственности с пометкой «залог в силу закона». После этого происходит полный расчет и подписывается передаточный акт. На следующем этапе в Росреестре продавец заявляет о снятии залога, а покупатель получает окончательное право собственности.



Использовать маткапитал можно и на приобретение бюджетного жилья в новостройках. Но тогда необходимо, чтобы дом был готов не менее чем на 70%, а устав застройщика предполагает использование средств материнского капитала.



Подыскивая дом, и рассчитывая приобрести его на средства маткапитала, следует знать, что Пенсионный фонд не допускает обналичивания средств маткапитала за счет приобретения ветхого дома в провинции по заведомо завышенной цене. Изношенность приобретаемого дома не может превышать 50%. Пенсионный фонд контролирует также, чтобы сделка купли-продажи касалась именно жилого дома, а не дачной постройки.



Следует знать, что жилье, купленное ранее под материнский капитал можно продать. Но владельцам жилья придется выполнить ряд условий.



Поскольку жилье находится в общей собственности и, в том числе, принадлежит детям, о продаже необходимо сообщить органам опеки и получить их согласие. Зачастую жилье, приобретенное на маткапитал, можно продать либо по обмену, либо с одновременной покупкой другого жилья. Так что потратить сертификат на приобретение жилья, а потом продать его и воспользоваться деньгами по собственному усмотрению не получится.