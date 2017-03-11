Ученые узнали, какие 10 продуктов можно есть на ночь и не бояться за фигуру

Есть после 6-ти можно

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, какие 10 продуктов можно есть перед сном, не переживая за свою фигуру, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Ученые считают, что правило «не есть после шести вечера» устарело, потому что были открыты продукты, которые совершенно не влияют на вес и фигуру, и способствуют здоровому сну. Итак:

1. Темный шоколад, богатый антиоксидантами, понижает давление, снимает воспаления и улучшает настроение.

2. Несоленые фисташки богаты фолиевой кислотой, тиамином, витамином В6 и биотином.

3. Овощные и куриные бульоны, но только без чечевицы, гороха и фасоли.

4. Тыквенные семечки, богатые магнием, улучшают сон и притупляют голод.

5. Молоко с медом помогают быстрее заснуть и снимают стресс и напряжение.

6. Черника в паре со сливками не только хороший десерт, но и прекрасное средство от чувства голода.

7. Рис ускоряет выработку двух гормонов - мелатонина и триптофана.

8. Миндаль способствует снижению веса.

9. Ролл, начиненный куриным филе или сыром, способствуют быстрому удалению голода.

10. Имбирный чай – успокаивает и снижает вес.