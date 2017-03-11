Ученые вырастили картошку на Марсе

Специалисты превратят марсианский грунт в плодотворный

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые установили, что на Марсе можно вырастить картофель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Однако для этого потребуются специальные удобрения, разработкой которых сейчас они и занимаются.

По словам специалистов, для выращивания картофеля на Марсе будут использоваться специальные герметичные контейнеры с земным грунтом. В будущем ученые планируют также внедрить систему удобрения марсианского грунта, которая позволит просто накрывать его специальными теплицами. Специалисты отмечают, что в данном случае воздух в контейнерах придется снабжать кислородом.

Эксперты уже создали специальный прибор с названием CubeSat, который позволяет превращать марсианский грунт в плодородный. Также он имеет особую оболочку, которая не дается попасть к нему внутрь углекислый газ и другие вещества, содержащиеся в атмосфере Красной планеты.

Как рассказали сами ученые, выращивание зерновых культур и овощей на поверхности Марса является основной проблемой в планировании пилотируемых полетов и экспедиций на Красную планету. В настоящее время уже имеется несколько прототипов, которые помогут получать свежие фрукты в космосе даже без кислорода и влаги.

В ближайшее время специалисты выяснят, какие именно сорта картофеля будут расти лучше всего на Марсе.