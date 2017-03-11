Прокатиться по культурной столице России иностранцу обошлось в 16 тысяч рублей

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

Таксист в Санкт-Петербурге потребовал 16 тысяч рублей с иностранного туриста за поездку, которая продлилась 20 минут, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел 8 марта, иностранцу поездка на автомобиле такси BMW от Зимнего дворца до отеля на Стартовой улице обошлась в 16 тысяч рублей.

Водитель BMW благополучно довез ирландца до пункта назначения, но при этом предъявил ему громадный счет в 16 тысяч рублей. Дело в том, что Стартовая улица действительно пролегает достаточно далеко от центра города - возле Пулковского шоссе сразу за Кольцевой автодорогой, однако даже учитывая расстояние и городские расценки, таксист взвинтил цену как минимум в 16 раз.

Отмечается, что водитель заблокировал мужчину в такси и не выпускал до оплаты по «счету». Также мужчине была выдана квитанция за оплату.

О данном инциденте иностранец сообщил в правоохранительные органы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.