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Общество

Россиянин скончался на острове Пхукет через несколько часов после прилета

Мужчина скончался по дороге в больницу
Фото: discover-thailand.ru Фото: discover-thailand.ru
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

55-летний россиянин скончался на Пхукете через несколько часов после прибытия в аэропорт острова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Известно, что вчера, 9 марта, мужчина приехал с женой из аэропорта в гостиницу и заселился в один из номеров. Через некоторое время женщина позвала на помощь гостиничную прислугу и сообщила, что ее мужу стало плохо - у него начались сильные головные боли.

Вскоре прибыла скорая помощь, однако по дороге в больницу мужчина скончался. Как отметили врачи, россиянин умер от хронического заболевания.

Дело в том, что до этого он преодолел большое расстояние на самолетах и прибыл в регион с жарким климатом. По мнению врачей, это и могло вызвать приступ.

Впрочем, медики пока не могут сказать, какими заболеваниями страдал мужчина, поскольку в больнице не оказалось переводчика, который помог бы опросить жену умершего.

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