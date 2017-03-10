Несовершеннолетнюю раздели в клубе Благовещенска за деньги

Конкурс на 15 000 рублей

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

В Амурской области по факту проведения конкурса на раздевание в одном из ночных клубов, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на областной Следственный комитет.

Установлено, что девушка 16-ти лет отдыхала в одном из местных увеселительных заведений. Несовершеннолетняя решила принять участие в конкурсе, в результате которого несовершеннолетняя публично полностью разделась и получила за это денежные средства.

В отношении владельцев и администрации ночного клуба развлекательного комплекса будет проведена проверка в рамках уголовного дела, которое возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней) и ч. 1 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов).

Кроме того, следствием в ходе расследования данных уголовных дел будет обращено внимание на условия жизни девушки, воспитания и формирования ее личности со стороны родителей. В случае выявления нарушений также будут приняты необходимые меры.