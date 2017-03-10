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Культура

​Владивосток увидит "Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс"

8 и 9 апреля в Приморском краевом драматическом театре им. М. Горького состоится премьера
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

8 и 9 апреля в Приморском краевом драматическом театре им. Максима Горького состоится премьера спектакля в двух действиях " Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс" - занимательная комедия драматурга Александра Образцова. Корреспонденту РИА VladNews удалось не только посмотреть, как проходят репетиция спектакля, но и пообщаться с режиссером постановки - Валерием Саркисовым. 

Валерий Юрьевич, о чем ваша постановка?

- В ней нет такого праздничного пафоса. Это такая шутка, фантазия на тему черноморского отдыха со всякими смешными ситуациями, где присутствует любовь, поиск подруги жизни. Комедия, конечно, но она такая нежная и лирическая...

- А какой герой этой комедии вам больше всего нравится?

- Я вообще феминист, мне нравятся женщины, и в этой комедии я на стороне женщин. Мужики тоже здесь симпатичные, они глуповатые. А девушки умнее, мудрее. Я не могу назвать главных героев пьесы.Тут все главные герои. Пьеса не густо населенная, всего 8 человек, причем это молодые актеры.

- Какие трудности возникают при работе с молодежью? 

- Мне лично нравится работать с молодым поколением. Очень весело, очень хорошо. У них горят глаза и есть огромное желание. Они энергичные. Однако трудности всегда есть, но они не от характера зависят. Трудности возникают профессиональные: кто-то более подготовлен, кто-то менее. Надо, чтобы все были на каком-то одном уровне. Вот эту планочку мы и создаем, чтобы все соответствовали определенному уровню. Не должно быть очень хорошо, а другой рядом очень плохо. Мы с ними репетируем каждый день, потому что в апреле у нас уже премьера.

- Какую вы ожидаете реакцию зрителя на вашу постановку?

- Честно говоря, я об этом даже и не думаю. Моя задача - сделать качественный продукт, и к этому все и веду.

-  По вашему мнению, как часто люди сейчас посещают театр и какую он играет роль в жизни человека?

- Это моя профессия. Я занимаюсь театром. Я и не могу представить себе другую жизнь. Сейчас очень много молодых в театре. Вот в Москве, например, во всех театрах практически полные залы. А это происходит от того, что устают от телевизора, интернета, потока бесконечной информации и всевозможных ужасов. Очень мощная атака на сознание человека, большой поток информации. И вот хочется людям немножко развеяться, окунуться в мечту, фантазию. Все пьесы - это фантазия. А если ещё люди сравнивают моменты своей жизни с постановками, это также хорошо. Значит, есть ассоциация с пьесами личная. Мечта дает ассоциации. Нельзя мечтать абстрактно. Каждый мечтает о каких-то вещах. Поэтому театр необходим людям, особенно в такой момент кризиса сознания, финансового, культурного. Да, сейчас мы живем во время кризиса, и от этого никуда не деться.

В Москве сейчас театральный бум. Там очень много театров. И везде зритель есть. У каждого театра есть свой зритель. Во Владивостоке всего три театра. Поэтому тут выбора мало, я думаю. Однако в театры ходят не все. Есть театральные люди. А театральных людей всегда меньшинство. В Москве, например,туристы из различных городов, которые приезжают в столицу, идут посмотреть спектакль. Потому что в Москве в театре собраны известные актеры, медийные люди. А у каждого театра своя публика: есть авангардные театры, куда ходит только молодежь - посмотреть, что это такое. Мне кажется, что у театра драмы во Владивостоке есть свой зритель. Вот ему нравится сюда ходить, потому что есть качество. И это немаловажный фактор.

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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