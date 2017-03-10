Причастность двух школьниц к группам смерти в Амурской области проверяет следственный комитет

"Синий кит"

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Следственный комитет Амурской области проводит проверку по факту причастности двух несовершеннолетних девочек к группам смерти "Синий кит", сообщает РИА VladNews cо ссылкой на ведомство.

В одном из местных СМИ появилась информация о том, что что в городе Тында Амурской области две школьницы состояли в группе смерти «Синий кит». По информации агентства, их участие в группах удалось обнаружить раньше, чем что-либо с ними случилось.

По фактам, изложенным в публикации, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что приморцы замерли в ужасе, ожидая массовый суицид среди детей. массового суицида детей. В группах популярного мессенджера появились тревожные сообщения.