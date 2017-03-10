​Житель Приамурья совершил акт вандализма над могилами погибших воинов

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего житель села Возжаевка, который обвиняется в в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. ст.214 ч.1 УК РФ (вандализм)., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Амурской области.

Парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился к мемориалу, прихватив с собой баллончик с краской. Далее молодой человек нанес на памятник надписи, оскорбляющие память воинов, погибших при защите Отечества.

Отметим, что за совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до 1 года или арест на срок до трех месяцев.

Уголовное дело направленно на рассмотрение в суд.