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На территории детского сада во Владивостоке произошел пожар

Никто не пострадал
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 марта, во Владивостоке произошло возгорание неэксплуатируемого здания на улице Интернациональная, на территории детского сада, который находится на реконструкции, сообщает РИА VladNews.

Сообщение о возгорание в пожарную службу поступило в 15:03, спустя пять минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Было установлено, что горел пенопласт. Общая площадь возгорания составила 48 кв. м.

В 15.22 пожар был локализован. В 15.27 – ликвидировано открытое горение. В настоящий момент идет проливка конструкций и осмотр места происшествия.

Погибших и пострадавших нет. 

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