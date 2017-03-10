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Приморский силач побил очередной рекорд

Боевую машину Иван Савкин сдвинул не с первого раза
Фото: предоставлены спортсменом Фото: предоставлены спортсменом
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 марта, приморский силач Иван Савкин отбуксировал на несколько метров БТР-80, массой 13 тонн, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что масса техники на 1,5 тонны больше действующего рекорда, установленного волжским силачом Денисом Нагибиным 20 октября 2012 года.

Однако Иван сдвинул боевую машину далеко не с первого раза. Виной всему стали неровная дорога и отсутствие опоры - специальной лестницы.

По словам рекордсмена, свою победу он посвятил своей тещи, которая отмечает свой день рождения.

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