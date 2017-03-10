Снег с дождем накроет Приморье в ближайшие выходные 17:03, 10 марта Снег с дождем накроет Приморье в ближайшие выходные
​Владивосток увидит 16:55, 10 марта ​Владивосток увидит "Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс" (Эксклюзив)
В Приморье за сутки произошло 58 аварий 16:43, 10 марта В Приморье за сутки произошло 58 аварий
Новостная лента
Март, 10 пятница
19:56
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
19:56
Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО Эксклюзив
19:56
Приморцы в ожидании массового суицида детей Фото
19:20
С начала года МРЦ провел для молодежи Владивостока 30 занятий по профилактике алкоголя и наркомании
18:35
Кастинг на популярное телешоу пройдет во Владивостоке
18:02
Спасатели Владивостока напоминают об опасности выхода на лед
17:46
Семья тигров поселилась рядом с поселком
17:36
Россиянин скончался на острове Пхукет через несколько часов после прилета
17:33
Вопросы неформальной занятости населения обсудили в администрации Владивостоке
17:20
Какое кино посмотреть во Владивостоке в выходные? Фото
17:14
В Приморье начинается сезон охоты
17:03
Снег с дождем накроет Приморье в ближайшие выходные
16:55
​Владивосток увидит "Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс" Эксклюзив
16:43
В Приморье за сутки произошло 58 аварий
16:33
На территории детского сада во Владивостоке произошел пожар
16:31
Замминистра обороны РФ посетил завод, на котором строят новые корветы для ТОФ
16:26
Приморский силач побил очередной рекорд Фото
16:20
Эксперт об отставке главы СК по Приморью: Это сигнал президента
16:13
Во Владивостоке пройдет памятный митинг в честь Дня освобождения узников фашистских концлагерей
16:03
В серьезном ДТП в Приморье погиб один человек
15:59
Приём заявок на участие в выставке декоративно-прикладного творчества детей продолжается во Владивостоке
15:42
Прогулка по городу без одежды вошла в привычку приморцев Фото
15:25
При пожаре во Владивостоке обнаружен один человек без признаков жизни Эксклюзив
15:19
Разговоры по мобильному телефону могут стать причиной рака мозга, - ученые
15:05
Приморец обнаружен повешенным в собственной квартире Эксклюзив
14:55
«Черным риелторам» - убийцам оглашают приговор во Владивостоке
14:52
Житель Владивостока избил малолетнего ребенка своей сожительницы
14:37
В Приморье ищут парня-инвалида
14:25
Пожарные 143 раза выезжали на тушение палов в Приморье
14:14
В МФЦ Владивостока состоится День открытых дверей для налогоплательщиков
14:02
Хороший день зависит от утренних привычек, - ученые
14:00
Первой девочкой, появившейся на свет 8 марта во Владивостоке, стала дочка главного редактора ИА Приморье 24 Фото
13:51
Наркопреступник задержан в Приморье
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

С начала года МРЦ провел для молодежи Владивостока 30 занятий по профилактике алкоголя и наркомании

Занятия с элементами тренинга состоялись в школах № 18, 40 и 70.
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

С начала 2017 года специалисты муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр» провели в школах и колледжах Владивостока около 30 уроков на темы «Наркотики: не влезай – убьет!» и «Алкоголь: мифы и реальность», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С 6 по 10 марта занятия с элементами тренинга состоялись в школах № 18, 40 и 70.

«С января 2017 года о пагубных последствиях употребления одурманивающих веществ мы предупредили более 650 несовершеннолетних, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр», член Общественного Совета при УМВД России по Приморскому краю Андрей Волков. – Наша главная задача в рамках городской программы «Молодежь – Владивостоку!» – это привлечение ребят к здоровому образу жизни».

Профилактические уроки состоят из теоретического материала, различных игр и обсуждений. Сотрудники МРЦ не только предупреждают подростков об опасности употребления табачной и алкогольной продукции, но и учат, как не стать жертвами провокационных действий людей, желающих привлечь их к пагубным привычкам. В конце занятий ребятам показывают видеоролики о негативном влиянии алкоголя и наркотиков на организм человека.

Выступающими на таких уроках становятся и сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю, которые объясняют молодым людям, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за употребление и распространение наркотических веществ.

Для информации

Подать заявку на проведение бесплатного профилактического занятия преподаватели учебных учреждений города могут по телефону: 222-22-94. Ознакомиться с деятельностью МКУ «Молодежный ресурсный центр» можно на сайте mrc-vlad.ru либо на официальных страницах «ВКонтакте», инстаграме – @mrc_vladivostok.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Кастинг на популярное телешоу пройдет во Владивостоке
18:35, 10 марта 2017 Кастинг на популярное телешоу пройдет во Владивостоке

Ведьмы, колдуны, телепаты и знахари соберутся в столице Приморья

Спасатели Владивостока напоминают об опасности выхода на лед
18:02, 10 марта 2017 Спасатели Владивостока напоминают об опасности выхода на лед

Памятка

Семья тигров поселилась рядом с поселком
17:46, 10 марта 2017 Семья тигров поселилась рядом с поселком

От лап хищников уже пострадали собаки и лошади

Россиянин скончался на острове Пхукет через несколько часов после прилета
17:36, 10 марта 2017 Россиянин скончался на острове Пхукет через несколько часов после прилета

Мужчина скончался по дороге в больницу

Вопросы неформальной занятости населения обсудили в администрации Владивостоке
17:33, 10 марта 2017 Вопросы неформальной занятости населения обсудили в администрации Владивостоке

В завершении встречи собравшиеся обсудили ряд других вопросов

В Приморье начинается сезон охоты
17:14, 10 марта 2017 В Приморье начинается сезон охоты

Памятка охотникам

Снег с дождем накроет Приморье в ближайшие выходные
17:03, 10 марта 2017 Снег с дождем накроет Приморье в ближайшие выходные

В приморской столице воздух прогреется до +6 °C