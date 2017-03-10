С начала года МРЦ провел для молодежи Владивостока 30 занятий по профилактике алкоголя и наркомании

Занятия с элементами тренинга состоялись в школах № 18, 40 и 70.

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

С начала 2017 года специалисты муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр» провели в школах и колледжах Владивостока около 30 уроков на темы «Наркотики: не влезай – убьет!» и «Алкоголь: мифы и реальность», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С 6 по 10 марта занятия с элементами тренинга состоялись в школах № 18, 40 и 70.

«С января 2017 года о пагубных последствиях употребления одурманивающих веществ мы предупредили более 650 несовершеннолетних, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр», член Общественного Совета при УМВД России по Приморскому краю Андрей Волков. – Наша главная задача в рамках городской программы «Молодежь – Владивостоку!» – это привлечение ребят к здоровому образу жизни».

Профилактические уроки состоят из теоретического материала, различных игр и обсуждений. Сотрудники МРЦ не только предупреждают подростков об опасности употребления табачной и алкогольной продукции, но и учат, как не стать жертвами провокационных действий людей, желающих привлечь их к пагубным привычкам. В конце занятий ребятам показывают видеоролики о негативном влиянии алкоголя и наркотиков на организм человека.

Выступающими на таких уроках становятся и сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю, которые объясняют молодым людям, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за употребление и распространение наркотических веществ.

Для информации

Подать заявку на проведение бесплатного профилактического занятия преподаватели учебных учреждений города могут по телефону: 222-22-94. Ознакомиться с деятельностью МКУ «Молодежный ресурсный центр» можно на сайте mrc-vlad.ru либо на официальных страницах «ВКонтакте», инстаграме – @mrc_vladivostok.