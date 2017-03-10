Эксперт об отставке главы СК по Приморью: Это сигнал президента!

Путин отправил в отставку 10 высокопоставленных генералов

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин 9 марта снял с должности десять генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В Приморье отстранен от должности генерал-лейтенант юстиции, руководитель СУ СК РФ по Приморскому краю Сергей Александрович Бобровничий.

Лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев в эфире радио Sputnik предположил, что отставки связаны с изменениями в региональной политике, сообщает РИА VladNews.

«Я считаю, что это - выстраивание правоохранительной системы под те изменения, которые идут в региональном срезе. Мы помним ротации и омоложение кадров в губернаторском корпусе, мы слышали заявления о том, что они не являются окончательными, мы видим изменения, в том числе, на уровне вторых лиц регионов. И правоохранительная система тоже требует ротации. С одной стороны, я здесь не наблюдаю глубоких политических посылов, но, с другой стороны, Министр внутренних дел Колокольцев заявил о том, что МВД должно эффективно подойти к борьбе с раскачиванием ситуации во время предвыборной кампании, обеспечить общественный порядок и контроль. Думаю, что те регионы, которые, может, неэффективно это делали, требуют соответствующих кадровых решений. Идет постоянный анализ и администрации президента, и правоохранительных органов и тех, кто занимается контролем и представлением президенту соответствующих докладов. Думаю, что там, где статистика зафиксировала наличие излишних интересов правоохранительных органов в бизнесе, в экономических интересах региона, а может даже и в политических подходах, то это будет решаться, в том числе, и кадровыми решениями», - рассказал эксперт.

По словам Никиты Исаева, ротацией кадров президент посылает сигнал в регионы.

«Ротация ускоряется, усиливается и затрагивает все более статусные регионы. Это говорит об определенном сигнале. Сигналы связаны и с борьбой с коррупцией, это определенная реакция на последние расследования, которые идут. Также мы видим изменения не только в МВД, но и по линии ФСИН, которая тоже требует определенных изменений. Поэтому, полагаю, что это общий сигнал», - заключил эксперт.

Как ранее сообщало РИА VladNews, временно исполняющим обязанности руководителя Следственного комитета по Приморскому краю был назначен полковник юстиции, первый заместитель руководителя управления Андрей Олегович Уткин.