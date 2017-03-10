Семья тигров поселилась рядом с поселком

От лап хищников уже пострадали собаки и лошади

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Тигрица с тигренком поселились рядом с поселком Кутузовка в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр». Хищники уже напали на нескольких собак и лошадь. В настоящее время ситуация находится на контроле у Министерства природных ресурсов Хабаровского края.

На месте, где стали появляться тигры работают специалисты, которые выяснили, что в Кутузовке появляются два хищника – тигрица с тигренком на втором году жизни. Если животных не удастся отпугнуть, их придется изымать из дикой природы.

Стоит отметить, что хищники одновременно заходят в разные дворы, а так как деревня большая, то спугнуть тигров будет сложно. Поселок Кутузовка, где живет около 110 человек, находится посреди леса. Заборов в поселке мало, собаки свободно передвигаются без привези, становясь легкой добычей для тигров. Причем, сама тигрица на домашних животных не нападает, дает возможность тигренку отточить охотничьи навыки.