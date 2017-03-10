Вопросы неформальной занятости населения обсудили в администрации Владивостоке

В завершении встречи собравшиеся обсудили ряд других вопросов

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

В минувший четверг, 9 марта, в администрации города Владивостока прошло заседание межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В обсуждении этих актуальных и волнующих многих владивостокцев вопросов приняли участие сотрудники администрации города, представители налоговой службы, государственной инспекции труда, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования.

«Межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Владивостокского городского округа была создана во исполнение поручения заместителя председателя Правительства России Ольги Голодец, адресованного высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации и главам муниципальных образований - отметила заместитель администрации города Елена Щёголева. - По результатам 2016 года нам удалось добиться неплохих результатов в данных вопросах, но эту работу необходимо продолжать и дальше».

В ходе заседания рабочая группа заслушала доклады по результатам прошлого года представителей налоговой службы, Пенсионного фонда, Государственной инспекции труда, Фонда социального страхования, управления финансов администрации Владивостока, а также помощника прокурора города.

Так, заместитель начальника Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №12 Приморского края Артём Гавин сообщил, что в прошлом году ими проведена большая работа по выявлению предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые выплачивают заработную плату работникам ниже величины прожиточного минимума. Всего было рассмотрено и проведена работа с 1231 таким налогоплательщиком. 382 из них повысили заработную плату своим работникам. Кроме этого был выявлен 31 случай незаконной предпринимательской деятельности, руководители таких организаций привлечены к ответственности. Из этих предприятий шесть легализовали свою деятельность и оформили все необходимые документы по итогам проверки налоговых органов.

«В 2016 году в крае проведено 2624 проверки соблюдения трудового законодательства, - добавил Евгений Лаптев, исполняющий обязанности заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Приморском крае. - Большая часть проверок была проведена на территории Владивостока. Выявлено 1895 нарушений».

На нарушителей трудового законодательства, а это в большинстве случаев деятельность, связанная с ремонтом автомобилей, розничной торговлей и другими, наложены штрафы на общую сумму порядка 60 миллионов рублей.

Помощник прокурора города Владивостока Ярослава Дектярёва в свою очередь рассказала о проверках, проведенных прокуратурой. Она также отметила тесное взаимодействие в решении вопросов соблюдения трудового законодательства и охраны труда с администрацией города, и поблагодарила Центр развития предпринимательства Владивостока за огромную работу в части правового просвещения работодателей.

В завершении встречи собравшиеся обсудили ряд других вопросов, связанных с легализацией трудовых отношений и соблюдением трудового законодательства, и утвердили разработанный план работы на текущий год.

Напомним, что работники и работодатели могут получить бесплатные консультации по порядку оформления трудовых отношений в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Владивостока, расположенном по адресу: пр-т 100-летия Владивостока, д. 94 (e-mail: www.vladtrud@vlc.ru), а также в КГБУ «Центр занятости населения города Владивостока» по адресу: ул. Пушкинская, д.13а, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Кроме этого, в целях контроля за ситуацией на рынке труда Владивостока в управлении финансов администрации города продолжает работу телефон горячей линии (226-71-69). Туда могут обратиться работники предприятий, руководители которых используют «конвертные» схемы оплаты труда, допускают образование задолженности по расчетам с персоналом, нарушают нормы трудового законодательства.