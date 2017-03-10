В Приморье начинается сезон охоты

Весенняя охота в Приморье проводится с охотничьими билетами и подсадными утками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации департамента охотничьего надзора Приморья, охота на водоплавающую дичь на территории края начинается 25 марта.
«В южных районах края: Анучинском, Лазовском, Ольгинском, Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском, Яковлевском муниципальных районах, ЗАТО Фокино, Арсеньевском, Артемовском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском, Владивостокском городских округах охота на дичь будет разрешена с 25 марта по 3 апреля. В центральных районах края: Кавалеровском, Кировском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, муниципальных районах, Спасском, Дальнегорском городских округах – с 1 апреля по 10 апреля. В северных районах края: Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском, Тернейском, муниципальных районах, Лесозаводском и Дальнереченском городских округах – с 15 апреля по 24 апреля включительно», – сообщили в ведомстве.
Специалисты департамента напоминают, что приморцы должны строго соблюдать правила охоты, которые контролируют 11 оперативных групп государственного охотничьего надзора совместно с полицией.
«Разрешено добывать гусей, селезней уток и вальдшнепов, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края. Весенняя охота проводится с профилями гусей, чучелами уток и подсадными утками», – подчеркнули они.
Правила поведения на охоте. ПАМЯТКА.
Охотник обязан иметь при себе:
- – охотничий билет;
- – разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;
- – разрешение на добычу охотничьих ресурсов, и путевку в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях;
- – осуществлять охоту на территории и в пределах норм добычи охотничьих ресурсов, указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов.
Во время охоты запрещается:
- – осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья;
- – стрелять по неясно видимой цели;
- – стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач;
- – стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от соседнего стрелка);
- – стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным знакам, знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, щитам), а также специальным информационным знакам (аншлагам) и иным информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям.
- – нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных средствах, плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине охотничьим огнестрельным оружием;
- – применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными;
- – применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь;
- – применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;
В период весенней охоты запрещается охота:
- – на вальдшнепа на утренней тяге;
- – с подхода;
- – на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей;
- – запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского края.
При проведении охоты необходимо строго соблюдать правила охоты, правила техники безопасности при обращении с оружием, правила пожарной безопасности.
При осуществлении охоты категорически запрещается выжигать растительность.