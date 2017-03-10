Снег с дождем накроет Приморье в ближайшие выходные 17:03, 10 марта Снег с дождем накроет Приморье в ближайшие выходные
В Приморье за сутки произошло 58 аварий 16:43, 10 марта В Приморье за сутки произошло 58 аварий
На территории детского сада во Владивостоке произошел пожар 16:33, 10 марта На территории детского сада во Владивостоке произошел пожар
Новостная лента
Март, 11 суббота
02:00
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
02:00
Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО Эксклюзив
02:00
Приморцы в ожидании массового суицида детей Фото
01:06
Во Владивостоке стартует антинаркотическая акция
00:36
Прокатиться по культурной столице России иностранцу обошлось в 16 тысяч рублей
Март, 10 пятница
23:25
Несовершеннолетнюю раздели в клубе Благовещенска за деньги
22:39
Причастность двух школьниц к группам смерти в Амурской области проверяет следственный комитет
21:17
​Житель Приамурья совершил акт вандализма над могилами погибших воинов
20:32
Два человека погибли при обрушении моста для автотранспорта в Италии
19:20
С начала года МРЦ провел для молодежи Владивостока 30 занятий по профилактике алкоголя и наркомании
18:35
Кастинг на популярное телешоу пройдет во Владивостоке
18:02
Спасатели Владивостока напоминают об опасности выхода на лед
17:46
Семья тигров поселилась рядом с поселком
17:36
Россиянин скончался на острове Пхукет через несколько часов после прилета
17:33
Вопросы неформальной занятости населения обсудили в администрации Владивостоке
17:20
Какое кино посмотреть во Владивостоке в выходные? Фото
17:14
В Приморье начинается сезон охоты
17:03
Снег с дождем накроет Приморье в ближайшие выходные
16:55
​Владивосток увидит "Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс" Эксклюзив
16:43
В Приморье за сутки произошло 58 аварий
16:33
На территории детского сада во Владивостоке произошел пожар
16:31
Замминистра обороны РФ посетил завод, на котором строят новые корветы для ТОФ
16:26
Приморский силач побил очередной рекорд Фото
16:20
Эксперт об отставке главы СК по Приморью: Это сигнал президента
16:13
Во Владивостоке пройдет памятный митинг в честь Дня освобождения узников фашистских концлагерей
16:03
В серьезном ДТП в Приморье погиб один человек
15:59
Приём заявок на участие в выставке декоративно-прикладного творчества детей продолжается во Владивостоке
15:42
Прогулка по городу без одежды вошла в привычку приморцев Фото
15:25
При пожаре во Владивостоке обнаружен один человек без признаков жизни Эксклюзив
15:19
Разговоры по мобильному телефону могут стать причиной рака мозга, - ученые
15:05
Приморец обнаружен повешенным в собственной квартире Эксклюзив
14:55
«Черным риелторам» - убийцам оглашают приговор во Владивостоке
14:52
Житель Владивостока избил малолетнего ребенка своей сожительницы
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Во Владивостоке стартует антинаркотическая акция

«Сообщи, где торгуют смертью»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 марта , РИА Vladnews.

13 марта во Владивостоке стартует очередной этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Главная цель акции – информирование населения по вопросам профилактики наркозависимости, лечения и реабилитации больных наркоманией, а также сокращение уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки в Приморье.

В период проведения акции жителей Владивостока призывают проявить гражданскую позицию и сообщить об известных им местах распространения и потребления наркотических средств. Горожане также смогут получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркобольных, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы в городе.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 24 марта. Она проходит во Владивостоке ежегодно и неоднократно доказывала свою эффективность. Администрация города обращается к жителям с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить детей, близких и родственников от наркотиков, а также помочь выявить людей и организации, занимающиеся их изготовлением и распространением.

Внимание! Открыты горячие линии акции «Сообщи, где торгуют смертью»:

- 8 (423) 2490-491 (круглосуточно) - УМВД России по Приморскому краю;

- 8 (423) 220-94-14 (ежедневно с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 17 часов) - департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнению административного законодательства и обеспечению деятельности мировых судей Приморского края;

- 8 (423) 238-64-64 (круглосуточно) - ГБУЗ Приморский краевой наркологический диспансер.

comments powered by Disqus
Похожие новости
С начала года МРЦ провел для молодежи Владивостока 30 занятий по профилактике алкоголя и наркомании
19:20, 10 марта 2017 С начала года МРЦ провел для молодежи Владивостока 30 занятий по профилактике алкоголя и наркомании

Занятия с элементами тренинга состоялись в школах № 18, 40 и 70.

Кастинг на популярное телешоу пройдет во Владивостоке
18:35, 10 марта 2017 Кастинг на популярное телешоу пройдет во Владивостоке

Ведьмы, колдуны, телепаты и знахари соберутся в столице Приморья

Спасатели Владивостока напоминают об опасности выхода на лед
18:02, 10 марта 2017 Спасатели Владивостока напоминают об опасности выхода на лед

Памятка

Семья тигров поселилась рядом с поселком
17:46, 10 марта 2017 Семья тигров поселилась рядом с поселком

От лап хищников уже пострадали собаки и лошади

Россиянин скончался на острове Пхукет через несколько часов после прилета
17:36, 10 марта 2017 Россиянин скончался на острове Пхукет через несколько часов после прилета

Мужчина скончался по дороге в больницу

Вопросы неформальной занятости населения обсудили в администрации Владивостоке
17:33, 10 марта 2017 Вопросы неформальной занятости населения обсудили в администрации Владивостоке

В завершении встречи собравшиеся обсудили ряд других вопросов

В Приморье начинается сезон охоты
17:14, 10 марта 2017 В Приморье начинается сезон охоты

Памятка охотникам