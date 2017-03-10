В серьезном ДТП в Приморье погиб один человек

Сотрудники полиции проводят проверку

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

На трассе Хабаровск-Владивосток произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГАИ и медики.

По предварительным данным, 55-летняя женщина - водитель автомашины Honda СR-V двигалась со стороны города Спасск-Дальний в направлении Владивостока. При совершении обгона автомобилистка не убедилась в безопасности маневра, не справилась с управлением и совершила лобовое столкновение с автомобилем Fiat Ducato.

Водители обеих автомашин доставлены в реанимаци., пассажиры Fiat госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Возраст пострадавших от 28 до 55 лет. 60-летний пассажир иномарки Honda получил травмы, не совместимые с жизнью.

Установлено, что стаж вождения водителя автомобиля Honda - 5 месяцев, к административной ответственности женщина ранее не привлекалась. Стаж вождения водителя Fiat 11 лет, к административной ответственности ранее не привлекался.

ДТП произошло в светлое время суток, на прямом участке дороги с сухим асфальтовым покрытием.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.