При пожаре во Владивостоке обнаружен один человек без признаков жизни

Продолжается тушение здания

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока в 14 часов 3 минуты, сообщает корреспондент РИА VladNews.Заявитель сообщил, о том, что на 3-м этаже дома, расположенного в краевой столице на улице 1-я Морская горят квартиры и офисные помещения.

Уже через 6 минут на место происшествия прибыли огнеборцы. В связи с сильным задымлением внутри помещения пожарные приняли решение задействовать звенья газодымозащитной службы. По предварительным данным, общая площадь возгорания составляет 100 кв. м. В 14 часов 41 минуту пожар был локализован, в 15 часов 11 минут очаг возгорания ликвидирован.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью корреспонденту РИА VladNews сообщили, что при тушении в здании был обнаружен один человек без признаков жизни. Также огнеборцы вывели из горящего здания еще одного пострадавшего. Потерпевшие переданы сотрудникам скорой помощи.

В настоящее время брандмейстеры проводят осмотр места происшествия. Ведётся тушение пожара.