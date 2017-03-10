Приморец обнаружен повешенным в собственной квартире

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Молодой парень совершил самоубийство в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Фокино. Родственники парня забили тревогу после того, как в течение нескольких дней он не выходил на связь. Приехав к нему домой, они обнаружили, что дверь заперта изнутри. Проникнув в квартиру, они обнаружили тело без признаков жизни со следами удушения.

Как сообщил корреспонденту РИА VladNews представитель Следственного комитета Приморья, парень совершил суицид. В последнее время у него были проблемы личного характера, что, вероятнее всего, и послужило причиной столь опрометчивого поступка. Молодому человеку было 27 лет.

По факту случившегося проводится проверка.